Benevento-Caldirola, c'è l'accordo Si spera di poter aggregare il difensore già prima della fine di questa settimana

Alla fine l'accordo si è trovato. Così come si sperava e come indicavano i pronostici. Il Benevento e Luca Caldirola si regalano un'altra stagione insieme, nel segno di un legame profondo che non può dissolversi nel nulla di fronte ad una trattativa.

Il difensore di Desio, ormai beneventano d'adozione, potrebbe aggregarsi al gruppo ancora prima che finisca la settimana. Sarà la sua quinta stagione in giallorosso, visto che arrivò nel Sannio proveniente dal Werder Brema a gennaio del 2019. Primi sei mesi con Bucchi, poi un anno indimenticabile, quello della promozione in A con Pippo Inzaghi, nel 2019-20. E ancora quello di serie A con il fantastico esordio a Marassi con la fascia di capitano sul braccio e protagonista di due gol nella vittoria giallorossa (3-2). Infine i sei mesi della scorsa stagione. E fanno quattro campionati andati in archivio, in atteso del quinto.

Bisogna invece ancora aspettare per capire ciò che potrà avvenire con Ceresoli. L'accordo c'è, ma bisogna ratificarlo. Nel frattempo il Benevento si sta anche interrogando sulla possibilità di andare su altri profili, uno dei quali può essere quello di Beruatto (classe 98 del Pisa). Si vedrà.

Anche con Pontisso (un altro anno di contratto nel Catanzaro, classe 97, centrocampista tuttofare), un nome che è circolato molto negli ultimi giorni, c'è una profonda riflessione. Il Benevento ha una rosa extra large e tanti giocatori anche a centrocampo (Maita, Prisco, Kouan, Mehic, Siatounis, Talia, Simonetti, oltre ai giovani Del Gaudio e Donatiello): prima di provare a inserirne un altro bisognerà capire se sarà possibile sfoltire l'attuale organico.