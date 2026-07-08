Benevento, arriva un giovane portiere senegalese: è alto un metro e 98

Il Benevento Calcio rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Alioune Sylla. Il giocatore senegalese, nato nel 2003 (una partita l'anno scorso nelle file del Siracusa contro la Cavese), ha sottoscritto un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2028 con l'opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2029. Negli intenti dello staff tecnico sarà il terzo portiere della sqiadra giallorossa.
Come detto lo scorso anno il giovane Sylla ha giocato nelle file del Siracusa di Turati, che lo ha fatto esordire alla penultima giornata di campionato al De Simone contro la Cavese (1-1). Particolarità del giovane senegalese che è nato a Louga, è l'altezza: Trasfermarkt sottolinea che è alto un metro e 98. Nella sua ancora breve carriera ha giocato nella squadra senegalese de Les Ferus, poi è arrivato in Italia al Montecelio, per poi passare all'Imperia. Infine a Siracusa dal 2025.