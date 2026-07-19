Benevento: sanzioni per monopattini irregolari e stop ai parcheggiatori abusivi Il bilancio dei controlli straordinari dei Carabinieri nel weekend

Fine settimana di controlli straordinari per i Carabinieri della Compagnia di Benevento, impegnati in una serie di servizi mirati a rafforzare la sicurezza sul territorio del capoluogo e dei comuni limitrofi. L'attività ha interessato in particolare la circolazione dei monopattini elettrici e il contrasto ai fenomeni di abusivismo, con l'obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi, garantire il rispetto delle norme e tutelare il decoro urbano.

Particolare attenzione è stata riservata ai monopattini elettrici, mezzi sempre più utilizzati soprattutto dai giovani per gli spostamenti in città. I militari hanno verificato il rispetto delle nuove disposizioni normative, ormai pienamente operative, che impongono l'obbligo di casco, copertura assicurativa per la responsabilità civile e contrassegno identificativo.

Nel corso dei controlli sono state accertate diverse violazioni, con sanzioni nei confronti di conducenti sorpresi a circolare senza assicurazione, casco o contrassegno. L'attività, oltre all'aspetto repressivo, ha avuto anche una finalità di sensibilizzazione, richiamando gli utenti a un utilizzo responsabile di questi mezzi.

I Carabinieri ricordano infatti che il monopattino elettrico è a tutti gli effetti un veicolo destinato alla circolazione stradale e che il mancato rispetto delle regole può mettere a rischio non solo l'incolumità del conducente, ma anche quella di pedoni e altri utenti della strada.

I controlli si sono estesi anche al contrasto dei parcheggiatori abusivi. Nella rinnovata Piazza Risorgimento, recentemente restituita alla piena fruibilità della cittadinanza, i militari hanno individuato un uomo mentre esercitava abusivamente l'attività di parcheggiatore.

Nei suoi confronti è stata elevata la prevista sanzione amministrativa ed è stato disposto l'ordine di allontanamento dall'area. La documentazione è stata inoltre trasmessa al Questore di Benevento, che valuterà l'eventuale adozione del Daspo urbano, il provvedimento che vieta l'accesso a specifiche aree cittadine.

L'intervento assume un significato particolare perché effettuato in uno degli spazi più frequentati del centro cittadino, destinato a essere luogo di incontro e aggregazione per famiglie e cittadini. Il contrasto ai parcheggiatori abusivi punta infatti a garantire la libera fruizione delle aree pubbliche, evitando pressioni o intimidazioni nei confronti degli automobilisti.