Donna ucraina trovata morta in strada a Benevento Non si esclude che sia stata colta da un malore. Indaga la Squadra Mobile

A far scattare l'allarme sono stati alcuni passanti che stavano transitando in viale dell'Unuversità a Benevento. Hanno notato una donna riversa sul marciapiede ed hanno allertato il 113. Si tratta di una donna, circa 50 anni, di nazionalità ucraina, trovata senza vita nella tarda mattinata a Benevento.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118, gli agenti della Volante con a capo il commissario Enzo Luisi e della Squadra Mobile con il dirigente Flavio Tranquillo.

Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimare la malcapitata. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che costatare il decesso della donna.

Su disposizione del sostituto procuratore Carmine Pignatiello, sul posto è intervenuto il medico legale Francesco La Sala che ha effettuato un primo sopralluogo. Successivamente la salma è stata trasferita all'obitorio dell'azienda ospedaliera San Pio in attesa di ulteriori accertamenti medico legali.

Secondo una prima ipotesi, non è escluso, che la donna abbia avuto un improvviso malore che le è stato fatale.