La minaccia (ti uccido fidanzato), vuole abusarne, lei si sente male e sanguina Benevento. Chiesto il rinvio a giudizio di un 31enne ed un 39enne

Il pm Maria Dolores De Gaudio ne ha chiesto il rinvio a giudizio, ma sarà il gup Maria Di Carlo, il 4 marzo 2027, a decidere se debbano e meno affrontare il processo- un 31enne ed un 39enne, che abitano tra Torrecuso e Ponte, accusati di tentata violenza sessuale ai danni di una 22enne che risiede nella Valle vitulanese.

I due uomini, difesi dagli avvocati Paolo Sassi ed Antonio Leone, sono stati tirati in ballo da una indagine dei carabinieri avviata dopo la querela della ragazza e centrata su un episodio che risale al 4 agosto 2025. Quando, secondo la ricostruzione degli inquirenti, erano entrati nell'attività commerciale in cui la malcapitata lavora. In particolare, il 31enne le avrebbe chiesto di chiudeere la porta, poi l'avrebbe raggiunta dietro il bancone e, afferrandola per le mani, avrebbe cercato di trascinarla in uno sgabuzzino.

Obiettivo: avere un approccio intimo con lei, destinataria della minaccia che le avrebbe ucciso il fidanzato e l'avrebbe stuprata. Il tutto sotto gli occhi del 39enne, che avrebbe fatto da palo, controllando eventuali arrivi. La malcapitata si era opposta, poi si era sentita male, perdendo sangue dal naso: una situazione che aveva richiesto l'intervento del 118. Punto di partenza di una inchiesta supportata da una serie di testimonianze e sfociata nella richiesta di processo.