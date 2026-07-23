Nell'abitazione una pistola con matricola abrasa e carica, in carcere un 38enne San Giorgio del Sannio. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri

Lo hanno arrestato per detenzione illegale di un'arma con matricola abrasa. E' l'ipotesi di reato contestata dai carabinieri a Martino G., 38 anni, di San Giorgio del Sannio.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è finito nel mirino di un perquisizione eseguita nella su abitazione dai militari della Compagnia di Mirabella Eclano. Una 'visita' che ha consentito di scovare una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa, carica di colpi.

L'arma e le munizioni sono state sequestrate, mentre il 38enne è stato condotto in caserma. Successivamente è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del sostituto procuratore Carmine Pignatiello, trasferito presso la casa circondariale di contrada Capodimonte, dove resterà in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip, nel corso della quale, difeso dall'avvocato Antonio Leone, potrà fornire la sua versione sui fatti.