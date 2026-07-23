Abbonamenti Benevento, superata quota duemila Ancora tre giorni per la prelazione, poi scatterà la vendita libera fino a venerdì 21 agosto

230 le tessere sottoscritte in questo giovedì di luglio che consente di acciuffare e superare abbondantemente quota duemila: siamo precisamente a 2.201 tessere vendute. E' una piccola impennata, auspicata da tanti. La quota relativa ai vecchi abbonati di 5.234 è lontana, ma nulla vieta di potersi abbonare nella fase di vendita libera, quando però nessuno potrà più rivendicare il suo vecchio posto.

Lo ricordiamo, la fase di prelazione si chiuderà domenica 26 e lunedì 27 inizierà la vendita libera. Chi vuole confermare il suo vecchio posto sulle gradinate del Vigorito ha dunque solo tre giorni a disposizione, con i botteghini dello stadio chiusi sabato e domenica e quindi con uno sbocco in meno per potersi dotare del nuovo abbonamento.

La seconda fase, quella cosiddetta libera, inizierà lunedì 27 e terminerà alla vigilia della prima partita casalinga del campionato, che ora ha anche una data certa: venerdì 21 agosto. Poco meno di un mese per dare un significato maggiore all'entusiasmo scatenato dalla vittoria in campionato del Benevento di Floro Flores.