Benevento, settore giovanile: ecco il girone di fuoco delle under Il Benevento è stato inserito nello schieramento C. Presenti tanti club di spicco

La Figc ha reso noto i gironi delle under 17, 16 e 15 riservati alle società di Serie A e B. Il Benevento è stato inserito nel girone C, dove spiccano tante società importanti e di grande tradizione, come, tra le altre, Empoli, Fiorentina, Lecce Roma. Sarà un percorso impegnativo per le formazioni giallorosse, ma anche capace di accelerare e non di poco il processo di crescita, grazie al confronto costante con realtà importanti. Come noto, la formazione under 17 sarà guidata da Schiavi. A Paolo Festa è stata assegnata l'under 16, mentre sarà Marco Grande ad allenare la compagine under 15. Il campionato under 17 inizierà il prossimo 6 settembre, mentre per gli altri ci sarà il fischio d'inizio il 13 settembre. Di seguito, ecco il girone C dei campionati under 17, under 16 e under 15:

Under, ecco il girone C

Arezzo

Ascoli

Avellino

Benevento

Catanzaro

Empoli

Fiorentina

Frosinone

Juve Stabia

Lazio

Lecce

Napoli

Palermo

Roma