Benevento, ecco la prima maglia: entusiasmo tra i tifosi Svelata la prima divisa ufficiale allo store di via del Pomerio

Il Benevento ha presentato la prima maglia ufficiale, attraverso lo svelamento avvenuto presso lo store di via Del Pomerio. Ad "alzare il sipario" è stato Andrea De Falco. Strisce giallorosse, motivi geometrici ad arricchire, con il marchio Nike in bella vista. Una maglia accolta con sorrisi ed entusiasmo da parte dei tifosi che hanno effettuato anche i primi acquisti, ottenendo sin da subito la maglia che la Strega indosserà nel prossimo campionato di Serie B. Attraverso il sito ufficiale, il Benevento Calcio ha presentato nel dettaglio la nuova maglia.

"Il manifesto di un'identità che non cambia"

"In alto i nostri colori, verso l’alto i nostri colori. Con le strisce che puntano dritto all’infinito e, chissà, pure oltre. Rosso e giallo ad affrescare le pareti del cuore, tinteggiare il cervello di una meravigliosa scia targata Benevento da esporre in tutto lo stivale con la fierezza di chi, da sempre, si è dovuto guadagnare ogni traguardo. Rieccoci, siamo ancora qui, ancora B. Ci piace mostrarci col nostro vestito più elegante, come la pelle in cui siamo cresciuti, il simbolo che ci ha accompagnati nelle giornate di festa e in quelle di battaglia, quando ogni metro conquistato valeva molto più di una semplice vittoria. Le strisce risalgono il petto come un invito a non abbassare mai lo sguardo. Ci ricordano da dove veniamo e, soprattutto, dove vogliamo arrivare. Siamo sempre stati abituati a guardare dritto negli occhi il nostro destino, puntando l'orizzonte, anche quando sembrava lontanissimo. Questa maglia non è soltanto la nostra prima divisa. È il manifesto di un'identità che non cambia, di un popolo che continua a riconoscersi negli stessi colori, nello stesso orgoglio, nella stessa fame. Indossarla significa portare addosso una città, una terra e migliaia di cuori che battono all'unisono. Ancora B. Come Benevento. Come appartenenza. Come bellezza. Come il principio di ogni nuova impresa".