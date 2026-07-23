San Giorgio la Molara, Piana Costanza: strada completamente riqualificata Rifacimento della pavimentazione e il ripristino delle condizioni ottimali di percorribilità

Il Comune di San Giorgio la Molara prosegue il programma di manutenzione e riqualificazione della viabilità comunale con il completamento dei lavori di sistemazione e rifacimento del manto stradale in località Piana Costanza, un intervento finalizzato a migliorare la sicurezza della circolazione e la qualità della rete stradale al servizio dei cittadini.

L'opera ha interessato un tratto di strada che presentava segni di usura e deterioramento, attraverso il rifacimento della pavimentazione e il ripristino delle condizioni ottimali di percorribilità. L'intervento consente oggi una maggiore sicurezza per automobilisti e residenti, migliorando al tempo stesso la funzionalità dei collegamenti urbanistici.

"La manutenzione delle strade comunali - spiegano gli amministratori guidati dal sindaco Nicola De Vizio - rappresenta una delle priorità dell'Amministrazione, che conferma il proprio impegno nel proseguire gli investimenti sulle infrastrutture, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e garantire ai cittadini una rete stradale sempre più moderna, sicura ed efficiente".