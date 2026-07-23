Tribunale, arriva un nuovo giudice da Cuneo: è la dottoressa Chiara Martello

Nuovo giudice in arrivo al Tribunale di Benevento. Si tratta della dottoressa Chiara Martello, 37 anni, napoletana, che dal settembre 2021 è in servizio presso il Tribunale di Cuneo, nel settore Civile, occupandosi di contenziosi civili, procedimenti cautelari e controversie agrarie.
Anche nel capoluogo sannita opererà presso la sezione Civile, dopo un trasferimento che servirà ad occupare uno dei due posti che erano a disposizione. Per l'altro aveva fatto domanda, poi revocata, un altro magistrato, che avrebbe potuto colmare il vuoto di organico che si registra all'uffcio Gip/ Gup.
L'arrivo del giudice Martello si aggiunge a quelli, risalenti a poco più di un mese fa, di altri tre magistrati: Ersilia Nardone, 31 anni, di Benevento, Ernesto Conte, 29 anni, e Nazareno Boscaino, 33 anni, entrambi di Napoli. Nardone e Conte sono stati assegnati al Dibattimento penale, Boscaino al Settore civile.