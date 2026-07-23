Tribunale, arriva un nuovo giudice da Cuneo: è la dottoressa Chiara Martello Benevento. Napoletana, sarà assegnata al settore Civile

Nuovo giudice in arrivo al Tribunale di Benevento. Si tratta della dottoressa Chiara Martello, 37 anni, napoletana, che dal settembre 2021 è in servizio presso il Tribunale di Cuneo, nel settore Civile, occupandosi di contenziosi civili, procedimenti cautelari e controversie agrarie.

Anche nel capoluogo sannita opererà presso la sezione Civile, dopo un trasferimento che servirà ad occupare uno dei due posti che erano a disposizione. Per l'altro aveva fatto domanda, poi revocata, un altro magistrato, che avrebbe potuto colmare il vuoto di organico che si registra all'uffcio Gip/ Gup.

L'arrivo del giudice Martello si aggiunge a quelli, risalenti a poco più di un mese fa, di altri tre magistrati: Ersilia Nardone, 31 anni, di Benevento, Ernesto Conte, 29 anni, e Nazareno Boscaino, 33 anni, entrambi di Napoli. Nardone e Conte sono stati assegnati al Dibattimento penale, Boscaino al Settore civile.