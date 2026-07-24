Rione Libertà. Perde il controllo dell'auto che si ribalta: due feriti - FOTO

Incidente stradale all'incrocio tra via Napoli e via Pacifico: indaga la Polizia

rione liberta perde il controllo dell auto che si ribalta due feriti foto
Benevento.  

Due persone in ospedale, un'auto ribaltata e una colonnina Enel danneggiata. Questo il bilancio dell'incidente stradale registrato questa mattina poco dopo le 7 lungo via Napoli, al Rione Libertà di Benevento, a ridosso dell'incrocio con via Maria Pacifico.

Nel veicolo, una Dacia Logan, due giovani. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo dell'auto che si è ribaltata contro un muretto proprio all'incrocio finendo sulle colonnine elettriche a servizio della cabina del metano presente sul posto.

A far scattare l'allarme sono stati gli altri automobilisti. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale, gli agenti delle Volanti e le ambulanze del 118 che hanno trasportato i malcapitati in ospedale. Necessario anche l'intervento di una squadra dell'Enel per mettere in sicurezza le attrezzature danneggiate.

Sull'accaduto sono ora in corso le indagini da parte della Polizia di Stato.

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