Nuovo colpo in casa Benevento. Arriva un difensore

Nuovo colpo in casa Benevento. Ancora una volta il club di via Santa Colomba interviene sul mercato per potenziare il reparto arretrato. Dopo aver inseriito due tasselli sugli esterni, Beruatto e Sernicola, ora si punta sul ruolo di difensore centrale.
E' stato chiuso l'accordo con Christian Dalle Mura, giocatore della Juve Stabia, arrivato a gennaio per chiudere l'annata in B dopo la prima parte in serie C con il Cosenza. Con la maglia delle vespe ha disputato 16 presenze, ha rimediato un solo cartellino giallo e ha realizzato un assist. Over (classe 2002) andrà a ultimare il pacchetto difensivo che registrava già la presenza di Scognamillo, Caldirola e Saio. L'ultima apparizione in campionato è stata il 19 maggio quando ha giocato per 81 minuti contro il Monza nella sconfitta delle vespe per 2 a 1.
Il difensore ha giocato in B 23 partite con la maglia del Cosenza l'anno prima della retrocessione. Su di lui c'erano diverse squadre tra cui il Sud Tirol. Già domani sarà a Benevento per le visite mediche, sabato ci sarà la partenza per Cascia.