Sei mia, se ti vedo con un altro ammazzo te e lui. Poi le manda cuore di peluche Benevento. Indagine della Mobile, stalking alla ex, divieto di avvicinamento per un 45enne

Ora non può avvicinare l'ex compagna, dalla quale deve restare a debita distanza. E' la misura applicata dal gip Roberto Nuzzo ad un 45enne di Benevento chiamato in causa da una indagine, per stalking, della Procura e della Mobile.

Nel mirino degli inquirenti sono finiti i comportamenti che l'uomo, difeso dall'avvocato Luca Russo, avrebbe mantenuto nei confronti della donna alla quale era stato legato fino a febbraio, quando lei aveva deciso di interrompere la relazione. Condotte che sarebbero state scatenate dalla gelosia e dalla mancata accettazione della scelta di dire basta.

Lui l'avrebbe ripetutamente offesa e minacciata. “Tu sei mia, ricordati che se ti vedo con un altro ammazzo lui e te...”, le avrebbe detto, inviandole messaggi, controllandola e appostandosi nel vano scala dell'abitazione della malcapitata, che avrebbe cercato a suo modo di riconquistare. Spacciandosi per un postino e presentandosi a casa dei genitori, ammettendo di aver sbagliato a trattarla male, o gettandole sul balcone un pacchetto con un biglietto, un cuoricino di peluche e una calza della befana..