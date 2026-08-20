Proprietaria dorme in casa con l'anziana madre: raid dei ladri, maxi bottino Benevento. Colpo in una casa, banditi rubano anche l'auto, ritrovata in Valle Telesina

Notte di paura per una donna, imprenditrice di Benevento, finita nel mirino dei ladri che hanno agito mentre stava dormendo nella sua abitazione con l'anziana madre.

La donna, che vive con l'anziana madre, è stata svegliata nel cuore della notte dai carabinieri che l'hanno avvisata di aver recuperato la sua auto rubata poco prima.

Immaginabile la paura e lo stupore. Quando ha realizzato quello che era accaduto, si è evidentemente guardata intorno ed ha capito di essere stata derubata non solo dell'auto ma anche in casa. A soqquadro alcune stanze dell'appartamento in cui vive.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante della Questura di Benevento che hanno effettuato il sopralluogo.

Tutto è accaduto probabilmente dopo la mezzanotte quando i ladri, dopo essersi arrampicati su un balcone, hanno rotto un vetro e scardinato una porta per entrare nella casa nella zona alta della città. Nel mirino in particolare una stanza dalla quale hanno portato via soldi e gioielli per un valore di migliaia di euro e le chiavi di un'auto parcheggiata nel cortile del palazzo con la quale si sono allontanati in gran fretta, da Benevento, evidentemente disturbati da qualcosa.

In quei frangenti, infatti, una Volante si è lanciata all'inseguimento di un altro veicolo sospetto lungo il raccordo in direzione di Campobasso. Resta da capire se i due fatti siano collegati e se effettivamente quell'auto potrebbe avere a che fare con il colpo.

L'auto rubata all'imprenditrice è stata invece intercettata dai carabinieri in Valle Telesina, nella zona di Amorosi dove è stata recuperata. Un raid ora al vaglio delle indagini della Polizia di Stato che hanno effettuato un sopralluo e i rilievi.