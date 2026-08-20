Con la droga in carcere per incontrare compagno, arrestata 30enne guardiese Benevento. 400 grammi di hashish scovati dalla polizia penitenziaria

Avrebbe cercato di introdurre nel carcere 400 grammi di hashish che sarebbero stati destinati al suo compagno, detenuto. E' per questo che la polizia penitenziaria ha arrestato K. L., una di 30enne di Guardia Sanframondi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna aveva raggiunto la casa circondariale di contrada Capodimonte, a Benevento, per far vista ad un 37enne telesino, che sta scontando una pena, al quale è legata sentimentalmente. I controlli, supportati da un cane antidroga, hanno consentito agli agenti di scovare la sostanza stupefacente, che è stata sequestrata.

Per la donna, difesa dall'avvocato Ettore Marcarelli, si sono aperte, su disposizione del pm Flavia Felaco, le porte del carcere, dove ora si trova in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip. Quando, se non si avvarrà della facoltà di non rispondere, potrà fornire la sua versione sui fatti che le sono stati contestati.