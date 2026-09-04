Dramma ad Apice. L'arcivescovo Autuoro scrive alle famiglie e alla comunità "Non permettiamo al male di prendere il sopravvento, questo significa vincerlo con il bene"

L'arcivescovo di Benevento, Michele Autuoro ha scritto un'accorata lettera al parroco di Apice, don Ezio Rotondi per abbracciare le famiglie coinvolte nella tragedia che si è materializzata martedì alle 13 all'interno di un ristornate e hotel alle porte del paese dove un ristoratore ha ucciso i due fratelli e si è poi suicidato. Tre persone molto note in tutto il Sannio ed apprezzate per le loro attività che avevano dato lavoro ai giovani e lustro all'intero paese di Apice.

"Caro don Ezio, carissimi fratelli e sorelle della comunità di Apice, mi sento spinto a scrivervi perchè penso allo smarrimento e al dolore della comunità per quanto accaduto in queste ore. Davanti a questa tragedia - scrive l'arcivescovo Autuoro - , siamo spinti al silenzio e alla preghiera. Silenzio perchè non sappiamo e non possiamo trovare parole umane capaci di spiegare un simile dramma; preghiera al Dio della Misericordia, perchè accolga questi nostri fratelli, e preghiera per i familiari affinchè il Signore risorto li accompagni e li consoli come fece, dopo la sua risurrezione, con i suoi discepoli addolorati e confusi nel cammino verso Emmaus. Ma eleviamo anche la nostra preghiera perchè il Signore guarisca le profonde ferite chetale tragedia può provocare nel cuore e nella vita della nostra comunità.

Pertanto, sento il bisogno di ricordare a me e a voi un episodio del Vangelo, quando Gesù viene interrogato su un fatto violento di cronaca avvenuto al suo tempo: il sangue dei Galilei che Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Gesù rivolgendosi ai suoi discepoli e a quanti lo interrogavano rispose: “Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo”.

Possono sembrare parole dure e non lo sono e lungi da me in questo momento usare parole che non siano quelle dell'alfabeto della speranza.

Allora cosa intendeva Gesù con quelle parole? E cosa anch'io desidero comunicarvi? Tutti siamo interpellati a leggere quando è avvenuto alla luce del Vangelo. Lo esplicito con le parole della preghiera semplice attribuita a san Francesco d'Assisi: non dobbiamo permettere al male di prendere il sopravvento, e questo significa vincerlo con il bene. Significa fare in modo che dove c'è odio, noi possiamo portare l'amore; dove c'è l'offesa, il perdono; dove c'è discordia, l'unione; dove c'è l'errore, la verità.

Ritorniamo alla via buona del Vangelo: la Parola di Gesù è promessa di vita piena e buona per quanti la vivono. Siamo chiamati ad assumere un rinnovato impegno di fraternità e di custodia reciproca, perche solo così potremo vincere il male che è sempre in agguato. Ma Cristo quel male lo ha già vinto!. Radichiamoci in Lui, sorgente di ogni bene e di vita piena ed eterna.

Alle famiglie coinvolte e alla comunità tutta va la mia più profonda vicinanza".