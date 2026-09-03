Benevento carico: anche Salvemini è pronto Possibile che Caldirola si riprenda il posto al centro della difesa

Salvemini è tornato ad allenarsi regolarmente. Sarà quindi della sfida al Del Duca contro l'Ascoli. Il bomber di Andria ha iniziato come meglio non poteva questo suo primo campionato di serie B, andando a rete due volte in due partite. L'avvio è sulla stessa stregua dell'ultimo campionato di Lega Pro ed è auspicabile che possa continuare nella medesima maniera (se non meglio...).

Siamo già al lavoro di sintesi. Floro Flores ha l'incombenza di scegliere l'undici da mandare in campo sul campo marchigiano. Si parte da quella che ha paeggiato domenica contro il Sidtirol, probabilmente con Caldirola di nuovo al posto di Saio.

Le scelte sono comunque ancora da fare e domani a mezzogiorno Floro avrà la possibilità di spiegare qualche sua scelta. Avrà disponibili tutti, compreso il neo arrivato Mannini. Che presumibilmente inizierà in panchina. Il tecnico si ritroverà un autentico jolly a disposizione.

Rispetto a domenica Floro dovrebbe confermare i due esterni bassi, anche se Pierozzi insidia sempre Sernicola a dstra, A centrocampo Maita e Prisco, trequartisti Lemesta a destra e Cherubini a sinistra. Al centro dovrebbe esserci ancora Tumminello, ma potrebbe anche esser la volta di Kouan. Bisognerà vedere. Fermo restando che ci sarà spazio certamente per Okereke e anche per il neo giallorosso Mannini.