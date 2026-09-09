Dramma a Sant'Agata dei Goti: trovato senza vita, aveva 23 anni La tragedia

Aveva 23 anni, ha scelto di rinunciare alla vita. Il dramma si è verificato a Sant'Agata dei Goti, la vittima è un giovane che – secondo una prima ricostruzione – sarebbe stato rinvenuto impiccato in casa. Inutili i soccorsi, niente da fare per lui. Una tragedia che ha sconvolto la comunità saticulana, dove era molto conosciuto, e precipeiatto nel dolre quanti gli volevano bene. L'ennesima tragedia registrata nella nostra provincia nel corso di un'estate che sarà ricordata a lungo per ciò che è purtroppo accaduto, con tante esistenze spezzate.

Un dramma alla vigilia- è in programma domani - della Giornata per la prevenzione del suicidio. Un fenomeno che in Italia riguarda circa 4mila persone, soprattutto di sesso maschile. E con un dato che crea estrema preoccupazione: l'aumento dei casi di sofferenza psichica legati alla decisione di farla finita.