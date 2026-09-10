Auto in divieto, autobus bloccato: multe e traffico in tilt

Da un lato (i lavori per il rifacimento dell'asfalto già programmati), dall'altro un autobus del trasporto pubblico locale Air bloccato per via delle auto parcheggiate all'inizio di Corso Dante a destra e a sinistra della carreggiata, nonostante il divieto di sosta e fermata.
Traffico rallentato questa mattina nella zona tra via Posillipo, viale San Leronzo e Corso Dante per via del bus bloccato e dell'impossibilità per l'autista di proseguire la corsa. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Benevento che hanno multato le tre auto in divieto. La marcia del bus è così ripresa non appena uno degli automobilisti ha spostato il veicolo.
Lavori anche in via Ennio Goduti dove l'mpresa incaricata sta rimuovendo l'asfalto che sarà poi ripristinato e sul quale verranno disegnate le nuove strisce blu parallele al senso di marcia per consentire un maggiore deflusso del traffico veicolare.