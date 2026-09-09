Benevento, bisogna sfruttare i pochi difetti dell'Hellas Domani Floro in conferenza. Baroni la salta per problemi logistici e per... superstizione

Da Verona comunicano che non ci sarà conferenza stampa di presentazione da parte deòl tecnico. Problemi logistici. Ma ci scherzano anche su. La conferenza del tecnico fiorentino era saltata anche prima della sfida con l'Arezzo e sapete tutti come è finita (5-0).

Del resto Baroni deve spiegare ben poco della situazione del suo Hellas che secondo i quotisti delle agenzie di scommesse parte favorita anche in questa partita al Vigorito. Non in maniera netta (2,35 contro il 3 della strega), perchè nonostante la forza evieente della squadra veneta, si aspetta ancora un po' per ritenerla un rullo compressore. Lo ha detto anche Baroni: “Aspetto la sosta per avere tutti i miei giocatori al meglio”. E così aspettano anche i quotisti.

Nei problemi di relativa compattezza dovrà infilarsi il Benevento. Floro domani a mezzogiorno fornirà qualche indicazione (ma non troppe) sulla squadra che scenderà in campo per la quarta giornata. L'anomalia sta nel fatto che il Benevento gioca già la sua terza partita in casa delle prime quattro. Un'arma a doppio taglio, che sarebbe stata un formidabile trampolino se fosse stato sfruttato al meglio, ma che può rivelarsi una trappola se si prendono pochi punti.

E' la ragione per cui il Benevento non può più sbagliare. Questa volta deve superarsi e tenere testa alla corazzata veneta.

Tanti problemi sembrano nascere a centrocampo dove questa volta mancherà Tony Prisco. L'assenza del metronomo, potrebbe far spostare al centro Maita con ai suoi lati altri due centrocampista da battaglia. Floro ha Kouan, Siatounis, Talia, ma anche il giovane Mannini, che a prima vista sembra quello più in palla di tutti. Uno che corre a perdifiato e che ha anche un bel tiro. Giovane ma già con una discreta esperienza, fatta non solo l'anno scorso a Castellammare, ma anche nelle tante sfide proposte in azzurro.

Senza cambiare troppo, qualcosa va però cambiato. Sembra un gioco di parole, ma forse è la soluzione migliore.