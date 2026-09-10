Piazza Bissolati: danno in escandescenza e lanciano bottiglie vetro contro auto Benevento. FOTO. E' accaduto in piazza Bissolati

Momenti di concitazione, pochi minuti fa, a piazza Bissolati, dove due giovani, forse uno o entrambi di nazionalità straniera, avrebbero dato in escandescenza durante una lite che sarebbe scoppiata con una terza persona. Secondo una prima ricostruzione, e per cause in corso di accertamento, in preda all'agitazione, avrebbero lanciato delle bottiglie di vetro, anche contro le auto in transito. A farne le spese è stato il parabrezza di una Fiat Tipo, sfondato, con un buco nel quale è rimasto impigliato il collo di una bottiglia.

La scena è andata in onda sotto gli occhi delle persone che stavano passando da quelle parti e sono comprensibilmente rimaste impaurite. Hanno dato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante, che hanno avviato le indagini. Uno dei giovani è stato trasportato al San Pio per le cure del caso..

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