"Beni sproporzionati rispetto a redditi", sequestro da 800mila euro per 62enne Benevento. Si tratta di un imprenditore della città, assolto e prescritto in due processi

Era stato chiamato in causa per due importanti indagini sul Comune di Benevento risalenti ad alcuni anni fa: in un caso era stato assolto, nell'altro nei suoi confronti era stata dichiarata la prescrizione. Fatti risalenti nel tempo, ma che hanno inciso suel sequestro, finalizzato alla confisca, dei beni, per un importo di 800mila euro, riconducibili ad un 62enne imprenditore di Benevento.

Il provvedimento è stato adottato dal Tribunale di Napoli - Sezione misure di prevenzione – su proposta della Procura sannita e sulla scorta delle indagini patrimoniali della guardia di finanza. I sigilli sono scattati per alcuni immobili, auto, anche intestati a familiari, rapporti di conto corrente e per l'intero complesso aziendale di una società operante nel settore delle costruzioni. Difeso dall'avvocato Luigi Giuliano, M. S., “gravato da precedenti per reati fiscali e contro la pubblica amministrazione, è stato ritenuto socialmente pericoloso in quanto dedito abitualmente a vivere con i proventi di attività delittuose, avviate almeno a partire dal 2006”. Inoltre, gli accertamenti – recita una nota del procuratore Nicola D'Angelo - “hanno permesso di ricostruire la disponibilità di beni ingiustificati e sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati”.