Marijuana e un fucile nell'abitazione, arrestato un 48enne Bucciano. Intervento dei carabinieri, l'uomo è ai domiciliari

Marijuana e fucile detenuti illegalmente in casa. E' per questo che i carabinieri della Compagnia di Montesarchio hanno arrestato, a Bucciano, Giovanni F., 48 anni, sottoposto ai domiciliari su disposizione del pm Giulio Barbato, che dirige le indagini. Secondo una prima ricostruzione, i militari hanno proceduto ad una perquisizione dell'abitazione dell'uomo: un'attività che ha consentito di rinvenire 223 grammi di marijuana ed un fucile che pare appartenesse al nonno.

Condotto in caserma, il 48enne è stato dichiarato in arresto ed ora è in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip: un appuntamento nel corso del quale, se non si avvarrà della facoltà di non rispondere, potrà fornire la sua versione sui fatti che gli sono stati contestati. Ha nominato come difensore l'avvocato Pasquale Matera. L'arma e la 'roba' sono state sequestrate.