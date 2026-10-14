"False attestazioni di presenza in reparto", sospesi ginecologo e biologa S.Pio Benevento. Il Gip ha applicato la misura chiesta dal Pm a carico dei due professionisti

Nove giorni fa gli interrogativi preventivi, ora la decisione del gip Maria Di Carlo, che ha incrociato la richiesta avanzata dal pm Giulio Barbato ed ha applicato la sospensione per un anno dall'esercizio dei pubblici uffici al dottore Alfredo Nazzaro, ginecologo, ed alla dottoressa Annalisa Salerno, biologa, entrambi al San Pio.

La misura è stata disposta in una inchiesta che prospetta a carico dei due professionisti, difesi dall'avvocato Gerardo Giorgione, le ipotesi di truffa e false attestazioni, relative alle presenza nel reparto nel quale lavorano. Come anticipato da Ottopagine, i fatti al centro dell'attività investigativa vanno dalla fine del 2024 alla metà del 2025: un periodo per il quale l'Azienda ospedaliera sarebbe stata indotta in errore ed avrebbe erogato,a detta della Procura, somme di denaro non dovute.

Nel mirino le oltre 50 occasioni in cui i medico e biologa, in concorso tra loro, avrebbero con la timbratura del badge certificato la loro presenza in servizio. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di presunte attestazioni false perchè i due si sarebbero allontanati dalla struttura. Addebiti che Nazzaro e Salerno avevano respinto quando erano stati interrogati , producendo alcuni documenti e offrendo la loro versione sui fatti contestati al Gip, che ha invece respinto la richiesta del sequesro di alcune somme di denaro proposta dal Pm. Sì, invece, alla sospensione, con una ordinanza che la difesa impugnerà dinanzi al Riesame.