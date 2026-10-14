Benevento-Vicenza a Galipò di Fiesole Ha già diretto due volte la squadra giallorossa, entrambe le volte in Lega Pro

A dirigere sabato Benevento-Vicenza è stato designato Simone Galipò di Fiesole. 37 anni, laureato in economia, è nella Can A e B dal 2024, dopo aver diretto 73 partite in Lega Pro.

Ha diretto due volte la squadra giallorossa, entrambe nella stagione 2023-24. La prima volta allo Zaccheria di Foggia termnata sullo 0 a 0, quando sulla panchina giallorossa c'era Matteo Andreoletti. La seconda volta il 25 maggio 2024 nei quarti di finale dei play off, nella sfida di andata con la Torres, terminata anch'essa sullo 0 a 0 e con l'espulsione di Zecca della squadra sarda e Don Bolsius per i giallorossi. Sulla panchina sannita c'era Gaetano Auteri.

Galipò sarà coadiuvato dai guardalinee Glauco Zanellati di Seregno e Giulia Tempestilli di Roma 2. Quarto uomo sarà Carlo Esposito di Napoli. Al Var Antonio Giua di Olbia, assistente Var Francesco Fourneau di Roma 1.