Tre Ponti: Smart in fiamme, paura per il conducente - FOTO Vigili del fuoco in azione lungo la Statale Appia

Momenti di paura per il conducente di una Smart che all'improvviso si è trovato a fare i conti con l'incendio dell'auto.

L'uomo stava percorrendo la Statale Appia. All'altezza della località Tre Ponti, prima il fumo, poi le fiamme. Per fortuna il conducente è riuscito ad arrestare in tempo la marcia e a scendere dal veicolo.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale di Benevento che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo che è stato comunque danneggiato dall'incendio.