L'inseguimento e i 200 grammi di cocaina, condanna ridotta per due giovani Benevento. La sentenza della Corte di appello per Pedicini e Altieri

Ha riconosciuto il quinto comma – dunque, la lieve entità del fatto – e rideterminato la pena, fissandola a 2 anni, contro i 3 anni e 2 mesi stabiliti a febbraio dal gup Salvatore Perrotta. E' la decisione della Corte di appello per Piergiorgio Pedicini (avvocato Andrea De ;Longis), 32 anni, e Nazzareno Altieri (avvocato Luca Cavuoto), 24 anni, di Benevento, tornato in libertà, accusati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti risalivano al gennaio 2025, quando entrambi erano stati arrestati dalla Squadra mobile. Epilogo di un inseguimento iniziato lungo la tangenziale, dove – secondo la ricostruzione degli inquirenti - l'auto guidata da Pedicini, e nella quale viaggiava Altieri, non si era fermata all'alt.

Il conducente aveva accelerato e provato ad allontanarsi in direzione della galleria che sbuca verso il rione Libertà. Tallonato dagli agenti, prima di imboccare il tunnel aveva però improvvisamente svoltato a destra, lungo la rampa di accesso a Benevento, rischiando di investire una macchina. La corsa, durante la quale era stato gettato dal finestrino un involucro con 200 grammi di cocaina, subito recuperato, era terminata in via Avellino, dove il veicolo era stato bloccato.

(foto di repertorio)