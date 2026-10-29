Santamaria, prima presa di contatto in Procura per il nuovo difensore Benevento. Gli avvocati Di Santo e Freda hanno incontrato il procuratore aggiunto Scarfò

Tappa in Procura, questa mattina, per l'avvocato Ettore Freda, da qualche giorno nuovo difensore dell'ex dirigente comunale Gennaro Santamaria, dal 28 settembre in libertà dopo sei mesi trascorsi in carcere e agli arresti domiciliari per una presunta concussione ai danni di un geometra, amministratore di una società di progettazione, dal quale avrebbe preteso 70mila euro per sbloccare alcune pratiche edilizie.

Accompagnato dall'avvocato Antonio Di Santo, rimasto al suo posto, il legale avellinese, noto anche per il suo impegno in politica, ha incontrato, come prima presa di contatto - entrambi hanno poi fatto altrettanto con il loro assistito -, il procuratore aggiunto Gianfranco Scarfò, che dirige con il sostituto Maria Colucci una indagine dei carabinieri che dall'episodio del 30 marzo, quando Santamaria era stato fermato in flagranza di reato, si è poi allargata ad altri capitoli grazie alle dichiarazioni auto ed eteroaccausatorie dello stesso Santamaria. Che, come anticipato da Ottopagine, le dovrà ripetere, nel contraddittorio delle parti, dal 3 dicembre in poi. E' la prima data dell'incidente probatorio per il quale sono state chiamate in causa, complessivamente, diciannove persone alle quali sono state contestate,a vario titolo, le ipotesi di reato di concussione, corruzione, ricettazione e violazione della legge sul finanziamento ai partiti. Il giorno dopo, invece, il pm Maria Culucci affiderà ad un proprio consulente l'incarico di procedere alla copia forense di celluari, Ipad, computer, pc e tablet di sedici indagati.