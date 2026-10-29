Il giudice Maria Ilaria Romano componente Consiglio superiore della magistratura Benevento. L'elezione. E' il primo magistrato del Tribunale ad approdare al Csm

E' il secondo magistrato sannita, dopo Giuseppe Maria Berruti, ma in assoluto il primo del Tribunale di Benevento. E' il giudice Maria Ilaria Romano, eletto componente del Consiglio superiore della magistratura. Oggi l'esito delle elezioni, con la dottoressa Romano che, candidata nel collegio elettorale che comprendeva i distretti di corte di appello di Napoli, Salerno, Ancona, L'Aquila, Campobasso, Cagliari e Bologna, ha ottenuto un importante successo personale.

E' stata eletta nel collegio dei giudici di merito nonostante a livello nazionale la corrente di Magistratura indipendente, di cui è segretario nel distretto di Napoli, non sia andata bene, a differenza di quanto avvenuto per le correnti progressiste (Area e magistratura democratica).

Beneventana, cinquantasei anni, da circa trenta in magistratura, la dottoressa Romano ha iniziato la carriera in città come giudice del lavoro, poi a Guardia Sanframondi come giudice civile, anche con funzioni di dirigente della sezione distaccata. A Benevento ha svolto per anni il ruolo di giudice civile occupandosi di famiglia, agraria e di contrattuale. Con l'accorpamento del Tribunale di Ariano Irpino a quello sannita, è stata destinata al dibattimento penale, con funzioni anche di presidente di collegio.

E' stata poi all'Ufficio Gip/Gup, di cui ha svolto le funzioni di coordinatrice per un anno, prima di essere destinata alla Corte di Appello di Napoli, dove è stata componente del collegio penale per tre anni, per poi passare alle funzioni di giudice della prima Sezione Civile del Tribunale partenopeo. Nel 2024 il ritorno nel capoluogo sannita come presidente della prima sezione civile del Tribunale.

Nel corso della sua carriera è stata componente titolare per quattro anni del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Napoli, presidente della Commissione flussi e membro della Commissione vigilanza. E' giudice tributario e componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (omologo del Csm per i giudici tributari).