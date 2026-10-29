Pierozzi, "gemelli" anche negli infortuni Edo si è fermato per una distrazione al bicipite, Niccolò per un problema alla spalla

Si dice che tra due gemelli ci sia della telepatia, ma infortunarsi nello stesso momento del campionato ed entrambi nella loro Toscana, fa davvero pensare a qualcosa di soprannaturale. Edo e Niccolò Pierozzi si sono fermati entrambi per infortunio, il giallorosso ad Arezzo sabato scorso, il rosanero mercoledì a Pisa. Quando la telepatia va oltre. Del resto sono in tanti a raccontare che uno avverte il dolore dell'altro. Non è solo questione di Dna, ma quel modo misterioso di essere collegato l'uno all'altro. Soprattutto, dicono, i monozigoti, possono percepire anche le sensazioni fisiche l'uno dell'altro a distanza. La chiamano “conoscenza silenziosa”. Gli aneddoti si sprecano, inquietanti i racconti di chi ha avvertito un dolore acuto ad un arto mentre il gemello si rompeva il braccio a chilometri di distanza.

Al di là di tutto questo che li accomuna, è quantomeno singolare che Edo e Niccolò si siano infortunati a distanza di qualche giorno l'uno dall'altro: Edo ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale, Niccolò un problema alla spalla sinistra, già interessata da un precedente infortunio. Solo casualità...?