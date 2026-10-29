Cremonese-Benevento, tra turnover e assenze da colmare La squadra giallorossa dovrà fare a meno di Kouan, squalificato, oltre che dell'infortunato Pierozzi

Chi ha assistito alla partita al Martelli di Mantova, ha giurato di aver visto una Cremonese diversa dal solito. Certo, una squadra che si è soprattutto difesa, ma lo ha fatto bene, colpendo quando ce n'è stata l'occasione. Pecchia, preso a “pallonate” sui social, ha ritrovato se stesso e la sua squadra nel turn over, spingendo al successo una mista di esperti e più giovani che ora riaccendono le speranze di chi che era stata appena bastonato dalla Juve Stabia allo Zini. Alcune mosse del tecnico di Formia sono sembrate non convenzionali, ma ora tutti vogliono che siano ripetute anche contro il Benevento.

Intanto qualcuno dell'undici di partenza del Martelli mancherà: Barbieri per squalifica, Vogliacco e Pezzella per infortunio. E anche il talentuoso Licina non è al meglio. Per Pecchia, insomma una vigilia di meditazioni, per provare a dare continuità alla sua squadra.

Il Benevento è partito stamattina per questa nuova avventura. Un viaggio a tappe per via di quello sciopero che incombe e che non regala certezze sui mezzi da utilizzare. Per questo si è scelto di partire oggi in pullman, destinazione Coverciano. Lì ci sono strutture all'avanguardia. La strega si fermerà per rifiatare e per evitare di percorrere tutti d'un fiato i 719 km che la separano da Cremona. La prima tappa sarà di 476 km circa, ci si riposa e domani ci si allena. Poi si riparte per la Lombardia per gli ultimi 243km.

La preparazione itinerante della squadra giallorossa culminerà domani con la seduta di rifinitura nel centro tecnico di Coverciano. Da lì Floro diramerà anche la lista dei convocati per la partita.

Bisognerà anche scegliere l'undici di partenza. Sembra scontato che rientri David Okereke, che della Cremonese è un fresco ex. Il nigeriano si è riposato contro il Catanzaro, entrando solo nel finale. Ed è pronto a recitare il ruolo che gli compete in uno stadio che conosce bene. La miliranza grigiorossa coinvolge anche Sernicola, che sarà certamente della gara.

Non ci sarà Kouan, squalificato per raggiunto limite di cartellini gialli. E non è problema da poco. Martedì al suo posto è entrato Prisco e non ha fatto male. Ma con il giallorosso della cantera in campo cambiano le mansioni degli altri centrocampisti, con Maita che lascia al compagno i compiti di regia bassa e va a fare la mezzala. A meno che Floro non scelga Mannini, che è un po' la controfigura di Kouan. Ci sono ancora due giorni per scegliere. Vedremo cone.