Tanta gente, una festa, il molino aperto e una bella atmosfera. Poi la paura San Leucio del Sannio. Il doppio assalto a banca e poste

Ieri sera a San Leucio del Sannio c'era una bella atmosfera, peraltro proseguita fino a tarda ora. Tanta gente in strada, molti giovani attratti da una festa in attesa di Halloween e anche gli interessati all'apertura del molino e alla molitura delle loro olive.

Si è andati avanti almeno fino oltre le 2, a sentire alcuni residenti, e questo potrebbe aver costretto a cambiare i loro piani gli autori del doppio assalto a poste e banca. Sono entrati in azione, secondo una prima ricostruzione, intorno alle 3.30, quando il paeese era immerso nel sonno, dal quale è stato destato dal rumore delle violente esplosioni che hanno distrutto bancomat e postamat, peraltro collocati, come riportato in un altro servizio, a venti metri di distanza l'uno dell'altro lungo via Zamparelli.

Il doppio botto è stato forte ed ha inevitabilmente creato preoccupazione e molti danni. Solo materiali, per fortuna, perchè il rischio che possano rimanere coinvolte anche le persone è sempre alto ed incombente. San Leucio del Sannio è il secondo palcoscenico sul quale è stata messa in scena nella nostra provincia, nel giro di qualche settimana, la tecnica dell'attacco contemporaneo agli sportelli automatici di Pt ed istituti di credito, nella speranza cullata dai banditi, alla luce delle nuove disposizioni sui rifornimenti degli erogatori nel fine settimana, di poter arraffare un bottino complessivo che possa soddisfarli.