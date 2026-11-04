Ennesimo dramma sul lavoro in una ditta, muore un giovane straniero

Il dramma a San Leucio del Sannio, la vittima aveva 25 anni ed era originaria del Camerun

ennesimo dramma sul lavoro in una ditta muore un giovane straniero
San Leucio del Sannio.  

Ancora un incidente sul lavoro, l'ennesimo. Il dramma si è consumato all'interno di una ditta in territorio di San Leucio del Sannio, a Casale Maccabei, che opera nel settore della lavorazione degli inerti della frantumazione del pietrisco. A perdere la vita è stata una persona di nazionalità straniera, probabilmente extracomunitaria. Si tratta di Valery, un 25enne originario del Camerun. Inutili i soccorsi per il malcapitato, niente da fare per lui.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato da un impianto o dalla scala che stava salendo per raggiungere lo stesso impianto. Di certo c'è la caduta nel vuoto, on l'impatto con il suolo che non gli ha dato scampo. Quando è scatttao l'allarme, sul posto sono accorsi, oltre al 118, i carabinieri, che hanno avviato le indagini - il tiotlare dell'azienda è difeso dall'avvocato Sergio Rando - per definire i termini della terribile tragedia, che si aggiunge a quelle già registrate, purtroppo, nella nostra provincia. Le chiamano 'morti bianche', vite spezzate mentre ci si guadagna da vivere.

 

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