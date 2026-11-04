Ennesimo dramma sul lavoro in una ditta, muore un giovane straniero Il dramma a San Leucio del Sannio, la vittima aveva 25 anni ed era originaria del Camerun

Ancora un incidente sul lavoro, l'ennesimo. Il dramma si è consumato all'interno di una ditta in territorio di San Leucio del Sannio, a Casale Maccabei, che opera nel settore della lavorazione degli inerti della frantumazione del pietrisco. A perdere la vita è stata una persona di nazionalità straniera, probabilmente extracomunitaria. Si tratta di Valery, un 25enne originario del Camerun. Inutili i soccorsi per il malcapitato, niente da fare per lui.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato da un impianto o dalla scala che stava salendo per raggiungere lo stesso impianto. Di certo c'è la caduta nel vuoto, on l'impatto con il suolo che non gli ha dato scampo. Quando è scatttao l'allarme, sul posto sono accorsi, oltre al 118, i carabinieri, che hanno avviato le indagini - il tiotlare dell'azienda è difeso dall'avvocato Sergio Rando - per definire i termini della terribile tragedia, che si aggiunge a quelle già registrate, purtroppo, nella nostra provincia. Le chiamano 'morti bianche', vite spezzate mentre ci si guadagna da vivere.