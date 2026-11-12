Moglie e figlie "assoggettate economicamente", condannato per maltrattamenti Benevento. Rito abbreviato, la condanna per un ultrasessantenne di Airola

Tre anni e 4 mesi. E' la condanna decisa dal gup Maria Di Carlo con rito abbreviato per un ultrasessantenne di Airola accusato di maltrattamenti aggravati ai danni della moglie e delle figlie. Per l'imputato, difeso dall'avvocato Vittorio Fucci, anche il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili, assistite dagli avvocati Giovanna Megna e Giovanni Cacciapuoti. I fatti contestati sono stati al centro di una indagine della sezione di pg della polizia presso la Procura

Secondo gli inquirenti, oltre a percosse e minacce, le malcapitate sarebbero state costrette a subire una condizione di assoggettamento economico. Lui si sarebbe fatto consegnare lo stipendio dalla coniuge e lo avrebbe suddiviso in più somme sistemate in bustine sulle quali era riportata la destinazione delle somme. Inoltre, avrebbe concesso una sola doccia a settimana, per limitare al minimo le spese, ed avrebbe controllato ossessivamente la coniuge. Condotte che sarebbero andate avanti per anni, proseguite anche quando lei era andata via dall’abitazione familiare, e per le quali era sttao colpito nel 2025 da un divieto di avvicinamento.