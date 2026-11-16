Solo dissidi di natura lavorativa, non ho mai offeso la sua omosessualità Benevento. Arrestato per stalking ad una collega, così il 26enne al Gip

Erano solo dissidi di natura lavorativa, non ho mai avuto intenzione di farle del male né ho offeso la sua omosessualità. Nessuna risposta – si è avvalso della facoltà di restare in silenzio- ma solo dichiarazioni spontanee per il 26enne di Benevento, che da qualche tempo abita a Telese Terme, dove lavora, arrestato dagli agenti del Commisariato per stalking aggravato ai danni di un donna.

Difeso dall'avvocato Antonio Leone, le ha rilasciate al gip Maria Amoruso, dinanzi al quale è comparso in carcere questa mattina. Al giovane sono state contestate le condotte che avrebbe assunto da settembre, quando avrebbe iniziato a tormentare una collega che aveva detto no alla sua richiesta di sostituirlo in alcuni turni di servizio. E' di qui che si sarebbero poi snodate offese nei confronti della malcapitata, di stampo intimidatorio e legati agli orientamenti sessuali della donna (“Voi omosessuali siete persone non sane con una ideologia malata...”).

Un repertorio al quale si sarebbero poi aggiunti appostamenti, ingiurie e tentativi di aggressione sventati dall'intervento di altre persone che a loro volta sarebbero state strattonate,. Ma anche un tentativo di abbracciare la parte offesa perchè si sentiva solo. Attesa ora la decisione del giudice sull'adozione di una misura.