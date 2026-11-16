Sassinoro, no ai ricorsi di 'New vision'. Sannio Acque, il Tar decide a febbraio Benevento. Due distinte vicende, le decisioni del Tribunale amministrativo regionale

Respinti dal Tar i ricorsi presentati dalla New Vision s.r.l. contro l'ordinanza di rimozione dei rifiuti liquidi adottata nel luglio 2025 dal sindaco di Sassinoro, Luca Apollonio – assistito dall'avvocato Maurizio Balletta-, e il provvedimento regionale- per Palazzo Santa Lucia l'avvocato Angelo Marzocchella- di revoca dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto che, peraltro, è allo stato ancora sottoposto a sequestro penale.

Si tratta di due decisioni che riguardano una vicenda più volte rimbalzata all'onore delle cronache, con la 'New Vision' (avvocato Xavier Santiapichi ritenuta la presunta responsabile dell’inquinamento del torrente Sassinora, con i rifiuti che attraverso la rete fognaria dei Pip sarebbero passati nell'impianto di depurazione e poi nel Sassinora e da questo nel fiume Tammaro, con la morte di pesci e danni ad un allevamento di trote a Morcone. Per il Comune di Morcone l'avvocato Roberto Prozzo.

E' slittata invece al 25 febbraio 2027, perchè l'Ente Idrico campano ha assicurato che il trasferimento delle reti non avverrà in tempi rapidi, la pronuncia nel merito del Tar sul ricorso di 11 Comuni sanniti (Fragneto L’Abate, Fragneto Monforte, San Lupo, Moiano, San Giorgio La Molara, San Marco dei Cavoti, Baselice, Pietraroja, Castelvetere in Val Fortore, Circello e Sassinoro) contro l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Distrettuale Sannita alla società a partecipazione mista pubblico-privata Sannio Acque s.r.l. per la durata di trenta anni.

Il giudizio riguarda la Regione Campania (avvocati Almerina Bove, Angelo Marzocchella, Massimo Consoli), l'Ente Idrico Campano (avvocato Alberto Corrado)Sannio Acque S.r.l (avvocato Andrea Abbamonte),con l'intervento ad adiuvandum di Alto Calore Servizi Spa (avvocato Amedeo Guerriero) e Comitato Sannita Acqua Bene Comune (avvocato Paola Soriano). Per i Comuni sanniti l'avvocato Maurizio Balletta.