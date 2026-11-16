Cambio di programma: la seduta a porte aperte mercoledì a Paduli L'allenamento è programmato per le 11 del mattino

Dopo la ripresa mattutina della preparazione in questo piovoso lunedì, la squadra giallorossa tornerà ad allenarsi domani alle 15. Giorno in cui era stata programmata la rituale seduta a porte aperte. C'è però stato un rapido dietrofront e la stessa sarà tenuta mercoledì 18 alle 11 al campo di contrada Ariella a Paduli. Chi vorrà potrà recarsi nel centro sannita per assistere al lavoro dei loro beniamini in vista della trasferta di sabato a Genova contro la Sampdoria.

Floro Flores comincia a ragionare nell'ottica del doppio impegno tra sabato e martedì. Perchè appena dopo la trasferta a Marassi sarà la volta della partita casalinga di martedì (ore 20) contro l'Empoli dell'ex Matteo Andreoletti. Il tecnico giallorosso dovrà dosare bene gli sforzi dei suoi che inizieranno un vero e proprio tour de force, fatto di sei partite ravvicinate e di lunghi viaggi (Genova, Palermo, Mantova), il tutto ristretto in appena 21 giorni. Settimana dunque importante per iniziare a fare le scelte giuste in vista di questo duplice impegno ravvicinato. Floro oggi non ha avuto ancora i due “azzurrini” in ritiro con l'Under 21, Cherubini e Mannini, che proprio questa sera alle 18,15 saranno impegnato in amichevole contro il Belgio. E' pensabile che già domani pomeriggio si aggreghino nuovamente alla squadra giallorossa e mercoledì saranno regolarmente ad allenarsi a Paduli.

Nella foto un momento passato degli allenamenti al campo di via Ariella a Paduli: era il 2018, la serie A con De Zerbi