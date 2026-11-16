Cambio di programma: la seduta a porte aperte mercoledì a Paduli

Dopo la ripresa mattutina della preparazione in questo piovoso lunedì, la squadra giallorossa tornerà ad allenarsi domani alle 15. Giorno in cui era stata programmata la rituale seduta a porte aperte. C'è però stato un rapido dietrofront e la stessa sarà tenuta mercoledì 18 alle 11 al campo di contrada Ariella a Paduli. Chi vorrà potrà recarsi nel centro sannita per assistere al lavoro dei loro beniamini in vista della trasferta di sabato a Genova contro la Sampdoria.
Floro Flores comincia a ragionare nell'ottica del doppio impegno tra sabato e martedì. Perchè appena dopo la trasferta a Marassi sarà la volta della partita casalinga di martedì (ore 20) contro l'Empoli dell'ex Matteo Andreoletti. Il tecnico giallorosso dovrà dosare bene gli sforzi dei suoi che inizieranno un vero e proprio tour de force, fatto di sei partite ravvicinate e di lunghi viaggi (Genova, Palermo, Mantova), il tutto ristretto in appena 21 giorni. Settimana dunque importante per iniziare a fare le scelte giuste in vista di questo duplice impegno ravvicinato. Floro oggi non ha avuto ancora i due “azzurrini” in ritiro con l'Under 21, Cherubini e Mannini, che proprio questa sera alle 18,15 saranno impegnato in amichevole contro il Belgio. E' pensabile che già domani pomeriggio si aggreghino nuovamente alla squadra giallorossa e mercoledì saranno regolarmente ad allenarsi a Paduli.
Nella foto un momento passato degli allenamenti al campo di via Ariella a Paduli: era il 2018, la serie A con De Zerbi