A San Salvatore Telesino la forza della memoria con "Maddalena Cerasuolo Novembre per le Donne con il lavorpo di Teresa Simeone

Si rinnova l’impegno culturale e sociale dell’Associazione Culturale "Massimo Rao", che in occasione della rassegna "Novembre per le Donne" propone un appuntamento di profondo valore civile e storico. Protagonista della serata è la presentazione del libro Maddalena Cerasuolo Lenuccia, storie di donne partigiane di Teresa Simeone, un’opera che restituisce voce e luce a una delle figure femminili più straordinarie della resistenza napoletana e della storia d'Italia.

L’incontro, promosso dalla Presidentessa Bove, da sempre attenta alla promozione della cultura e alla valorizzazione del ruolo della donna nella società, offre al pubblico l’occasione di riscoprire il coraggio di "Lenuccia", la giovane partigiana che durante le Quattro Giornate di Napoli ebbe un ruolo cruciale nella difesa del ponte della Sanità, diventando simbolo di libertà, eroismo e riscatto popolare.

Il volume non si limita a ripercorrere le gesta eroiche di una donna fuori dal comune, ma ne indaga l'umanità, la determinazione e l'eredità morale -cosi come sottolineato dal docente di Storia e Filosofia Maurizio Cuzzupè che ha dialogato con la scrittrice, consegnando alle nuove generazioni un ritratto vibrante e necessario.

“La rassegna Novembre per le Donne si conferma così un importante spazio di riflessione collettiva, capace di unire il ricordo del passato alle sfide del presente attraverso la forza della lettura e della testimonianza” dichiara Patrizia Bove

“Come Associazione sentiamo il dovere di tenere viva la memoria storica nella nostra comunità. Portare a San Salvatore Telesino il libro di Teresa Simeone è un invito, rivolto soprattutto ai più giovani, a guardare a questi esempi di straordinaria umanità e impegno civile per costruire un presente più giusto e solidale. Maddalena Cerasuolo non è soltanto un’eroina delle Quattro Giornate di Napoli, ma il simbolo di tutte quelle donne che, con determinazione e sacrificio, hanno scelto da che parte stare nei momenti più bui. Ringraziamo Teresa Simeone per averci restituito un ritratto così intenso e autentico.”

Questo incontro di riflessione sulle tematiche di genere è stato prezioso anche grazie agli interventi di Mariateresa Riselli e Mario Alterio dei Borghi della Lettura e alla sensibilità musicale di Elvia Aceto.

Il toccante monologo, scritto dalla professoressa Lucia Santillo e interpetrato da Maria Pia Viscusi - studentessa del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate del Telesi@- ha emozionato il folto pubblico, trasformando il ricordo delle staffette partigiane in un potente messaggio civico per le nuove generazioni.

Particolarmente apprezzato, in chiusura, l’intervento della neo Dirigente Scolastica dell’IIS TELESI@ Marlene Viscariello, che ha sottolineato come l’interpretazione della studentessa rappresenti il senso più autentico del lavoro educativo della scuola, non solo luogo del sapere teorico, ma palestra di cittadinanza attiva.