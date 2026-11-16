Premio "Vitulano nel Mondo": la comunità rende omaggio ai suoi figli Per chi pur vivendo lontano dal paese d'origine ha saputo distinguersi

Vitulano celebra i suoi figli che, pur vivendo lontano dal paese d’origine, hanno saputo distinguersi nei rispettivi ambiti professionali e personali, portando il nome e i valori della propria comunità ben oltre i confini territoriali. Con la deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 12 novembre 2026, l’Amministrazione comunale ha istituito il premio “Vitulano nel Mondo”, un riconoscimento destinato ai cittadini di origine vitulanese, di prima e seconda generazione, che si sono particolarmente distinti nei rispettivi settori di attività, conseguendo risultati di rilievo e contribuendo a dare lustro alla propria terra d’origine. Il primo elenco dei destinatari del riconoscimento comprendeva 41 nominativi, successivamente integrati con ulteriori 22 personalità, per un totale di 63 cittadini meritevoli di benemerenza. Un elenco che racconta una comunità dinamica, capace di esprimere talento, professionalità e intraprendenza in numerosi contesti nazionali e internazionali: da Genova a Milano, da Roma a Napoli, dalla Svizzera al Regno Unito, dalla Francia alla Svezia, dalla Repubblica Ceca ai Paesi Bassi, fino agli Stati Uniti, all’Australia e al Cile. I destinatari dele attestazioni di benemerenza sono stati individuati sulla base dei meriti conseguiti in quattro ambiti: ricerca scientifica, impresa, collezionismo e carriera, a testimonianza della varietà dei percorsi e delle esperienze attraverso cui i cittadini di origine vitulanese hanno saputo affermarsi.

Questi gli 8 nominativi per la ricerca scientifica: Elisa Barile – Stati Uniti d’America, Giancarlo Cerulo – Francia, Pierluigi Cerulo – Cile, Giovanna Fragneto – Svezia, Pasqualina Fragneto – Milano, Giovanni Pedicini – Francia, Tom Rivellini – Stati Uniti d’America e Carmen Sarro – Paesi Bassi. Per il settore impresa: Enrico Botte – Genova, Corrado Calabrese – Regno Unito, Alessandro Cerulo – Spagna, Francesco Iadonisi – Svizzera, Fabio Martone – Regno Unito, Francesco Martone – Regno Unito, Angelo Mastrocinque – Repubblica Ceca, Loredana Mastrocinque – Regno Unito, Marco Mastrocinque – Repubblica Ceca, Mennato Mastrocinque – Regno Unito, Saverio Barile – Castellammare di Stabia, Luca Cesare – Isernia, Nicola Cesare – Isernia, Paolo Cesare – Isernia e Stefano Limata – Roma. Due i nominativi per l’ambito del collezionismo: Giovanni Mazzarelli – Stati Uniti d’America e Michelangelo Mazzarelli – Campione d’Italia. Infine ben 38 i vitulanesi nell’ambito della carriera : Brunello Botte – Genova, Lorenzo Capobianco – Napoli, Marianna Carone – Svizzera, Angelo Cerulo – Napoli, Stefano Cesare – Roma, Andrea Cutillo – Campobasso, Carlo De Filippo – Campobasso, Renato De Maria – Roma, Cosimo Fusco – Roma, Luigi Goglia – Milano, Paola Goglia – Francia, Egidio Iadonisi – Svizzera, Alessandro Limata – Albania, Salvatore Limata – San Felice Circeo, Leonardo Massa – Napoli, Antonio Matarazzo – Regno Unito, Geppino Matarazzo – Vitulano, Giulio Mazzarelli – Stati Uniti d’America, Arcangelo Monaciliuni – Napoli, Angelo Raviele – Verona, Carmen Raviele – Gubbio, Enzo Rivellini – Napoli, Andrea Serino – Svizzera, Davide Serino – Roma, Immacolata Abbamondi – Milano, Maria Teresa Caporaso – Australia, Anna Fuggi – Pisa, Serena Fuggi – Cautano, Giovanni Goglia – San Giuliano Terme, Angelo Leone – Benevento, Simone Mastrocinque – Paesi Bassi, Lucia Matarazzo – Roma, Giuseppina Pedicini – Campobasso, Angelo Raviele – Svizzera, Giancarlo Ricciardelli – Caserta, Ludovico Ricciardelli – Caserta, Luigi Scarinzi – Benevento, Mario Cusano – Sestri Levante (GE) e Simone Sessa – Spagna.

L’iniziativa ha riscosso un significativo apprezzamento, coinvolgendo profondamente la comunità, sia quella residente a Vitulano sia, soprattutto, i tanti concittadini che vivono in altre città italiane e all’estero. Un riscontro che ha fatto emergere anche ulteriori nominativi meritevoli di attenzione, determinando l’opportunità di ampliare l’elenco iniziale e confermando la volontà dell’Amministrazione di mantenere aperto il percorso di valorizzazione. “Vitulano è fatta di chi vive qui e di chi, pur vivendo altrove, ne porta il nome e i valori in ogni parte del mondo – ha dichiarato il Sindaco, Raffaele Scarinzi -. Questo premio è il nostro modo di dire grazie, con orgoglio, a nome dell’intera comunità. Ai premiati va il riconoscimento dell’Amministrazione e di tutti i vitulanesi, insieme all’invito a considerare sempre Vitulano la propria casa. L’entusiasmo con cui questa iniziativa è stata accolta, anche sul piano emotivo, è andato ben oltre le nostre aspettative. Abbiamo avvertito con particolare intensità il coinvolgimento di tanti cittadini che vivono lontano, ma che conservano un legame fortissimo con il paese. Ci sono arrivate diverse segnalazioni di persone che, pur non essendo state inizialmente inserite nell’elenco, hanno maturato esperienze e raggiunto risultati altrettanto significativi. Per questo abbiamo ritenuto giusto procedere a un'integrazione, nella consapevolezza che il patrimonio umano e professionale dei vitulanesi nel mondo è molto più ampio di qualsiasi prima ricognizione. Questa iniziativa – ha spiegato il sindaco - vuole essere soprattutto un ponte tra Vitulano e i suoi figli sparsi nel mondo: un modo per rinsaldare legami mai interrotti e creare nuove occasioni di incontro e di appartenenza. È bello constatare che questo rapporto non si esprime soltanto attraverso il ricordo e l'affetto per la propria terra, ma anche attraverso scelte concrete. Pensiamo a quanti stanno ristrutturando le case dei genitori, riscoprendo il piacere di trascorrere periodi dell'anno a Vitulano e, grazie allo smart working e al lavoro agile, continuando a svolgere dal nostro paese le attività professionali che normalmente conducono altrove. Sono segnali importanti, che dimostrano come il legame con le proprie radici possa trasformarsi in una nuova opportunità di presenza, partecipazione e crescita per l'intera comunità”. Il Sindaco Scarinzi precisa, infine, che l'elenco dei premiati ha carattere aperto, non esaustivo e con successive integrazioni, con l'obiettivo di consentire nel tempo l'individuazione e la valorizzazione di ulteriori personalità di origine vitulanese.