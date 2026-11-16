Il dramma: torna a casa e trova il compagno senza vita E' accaduto a Faicchio

E' stata la compagna a scoprire il dramma. E' rientrata e lo ha trovato impiccato. Un gesto terribile quello che, secondo l'ipotesi più accreditata, avrebbe compiuto un 44enne.

E' accaduto a Faicchio, la vittima lavorava per un'azienda che produce componentistica per aerei, e nulla lasciava presagire che potesse scegliere di farla finita. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi il 118 ed i carabinieri. Niente da fare, purtroppo, per l'uomo, inutili si sono rivelati i soccorsi per lui.

Sotto choc la comunità di Faicchio, increduli quanti conoscevano l'uomo, descritto come una persona tranquilla che aveva una passione per le freccette che lo spingeva a partecipare ai tornei che venivano organizzati. Una storia tristissima che si aggiunge a quelle già registrate nella nostra provincia negli scorsi mesi, l'ennesima pagina di dolore e sconcerto.