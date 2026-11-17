Il Vice Questore Aggiunto Aldo Battista nuovo Dirigente Ufficio Immigrazione Da questa mattina è entrato a far parte dell’organico della Questura di Benevento

Da questa mattina è entrato a far parte dell’organico della Questura di Benevento il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Aldo Battista, 39enne beneventano, che ricoprirà l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione.

Laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli nel 2011, è entrato a far parte della Polizia di Stato nel 2013, frequentando il 104° Corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato, presso la Scuola Superiore di Polizia.

Al termine del corso, nel gennaio 2016, è stato assegnato alla Questura di Bologna dove ha prestato servizio come funzionario addetto all’Ufficio Immigrazione fino al suo trasferimento, nel giugno 2020, al Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ove è rimasto fino ad oggi rivestendo la funzione di responsabile della V e VI Sezione della I Divisione. Il Questore, Leuci, ha rivolto a Battista i migliori auguri di un proficuo lavoro anche a nome dei Dirigenti e di tutto il personale.