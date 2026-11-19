Santamaria: Matticoli non dice il vero, non c'è mai stato un accordo con Moretti Benevento. L'inchiesta e l'incidente probatorio

Le sue dichiarazioni non corrispondono al vero, non c'è mai stato un accordo, un patto con Antonella Moretti, che non era a conoscenza dei miei movimenti, e alla quale non ho mai dato un euro.

Gennaro Santamaria è stato categorico ed ha respinto le affermazioni fatte da Antonella Matticoli che, non nascondendo la sua “incazzatura”, si era chiesta come mai Santamaria, con il quale aveva uno stretto legame, avesse puntato il dito contro di lei e non anche contro la Moretti. Lo ha fatto dinanzi al gip Maria Amoruso, che in apertura ha respinto la richiesta delle difese di non far affluire nell'incidente probatorio i tre interrogatori resi dalla Matticoli il 2, il 9 ed il 16 novembre.

Via libera, dunque alle domande – in aula il procuratore capo Nicola D'Angelo, l'aggiunto Gianfranco Scarfò e il sostituto Maria Colucci- per Santamaria, che ha rispedito al mittente ogni rilievo che in qualche modo avrebbe potuto minare la sua credibilità nel rapporto di collaborazione con la Procura.

Saltate quella della prossima settimana per l'astensione nazionale dei penalisti, le prossime udienze sono state fissate per il 30 novembre,1-3 e 4 dicembre, quando inzierà il controesame delle difese. Erano da poco passate le 13 quando Santamaria, accompagnato dai suoi legali, ha lasciato il Tribunale. Tutti inseme hanno raggiunto un bar in via Sala per un caffè, forse un aperitivo. Massì, meglio rinfrancarsi e non pensare troppo a ciò che verrà.