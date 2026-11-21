Cocaina a gogò, minacce, soldi prestati a 'strozzo': chiesti sei arresti .Benevento. L'indagine: interrogatorio preventivo il 27 novembre anche per una settima persona

Il pm Giulio Barbato aveva chiesto l'arresto nel dicembre 2025, ma il gip Salvatore Perrotta, non ritenendo sussistente il pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato, ha fissato, prima di decidere, gli interrogativi preventivi. Si svolgeranno il 27 novembre e riguarderanno sette delle dodici persone coinvolte a vario titolo in una inchiesta dei carabinieri che ipotizza la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, l'usura e la rapina.

Dovranno presentarsi all'appuntamento in Tribunale, scegliendo di rispondere o avvalendosi della facoltà di non farlo, due 39enni di Ceppaloni e San Leucio del Sannio, per i quali è stata proposta la custodia cautelare in carcere, un 31enne, un 32enne, un 35enne ed una 36enne di Benevento ai quali la Procura vorrebbe fossero applicati i domiciliari, ed un 64enne di Ceppaloni – per lui l'obbligo di firma solo per favoreggiamento.

fatti vanno dal dicembre 2023 alla fine del 2024 e si sarebbero svolti tra Benevento, Ceppaloni, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio ed Apollosa. Nel mirino degli inquirenti decine e decine di episodi di spaccio di cocaina, crack, dosi vendute al prezzo massimo di 70 euro ciascuna, e hashish (10-15 euro). Guai a non pagare la 'roba', come sa una acquirente che prima sarebbe stata rapinata del cellulare, dei soldi e delle chiavi della sua Mercedes, poi minacciata di morte se non avesse sborsato il denaro necessario a saldare il debito. O altri due acquirenti che si erano salvati rifugiandosi in una caserma dell'Arma.

Ampio anche un capitolo riguardante l'usura, le somme che un 32eenne di Benevento avrebbe prestato ad un coindagato: somme comprensive anche degli importi dovuti per la cocaina, con interessi ritenuti usurari. Anche in questo caso, minacce di botte estese anche ai familiari in assenza della restituzione dei soldi. Oltre ottanta i capi di incolpazione, un quadro complessivo che racconta quanto sia vasto il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nella nostra provincia,. Gli indagati sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Claudio Fusco, Antonio Leone, Luca Cavuoto, Gerardo Giorgione.