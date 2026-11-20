Trasferta a Genova, record di presenze per i tifosi giallorossi Sono 577 i biglietti venduti nel settore ospiti, di gran lunga superiori a quelli di Cremona

Il record stagionale di presenze è superato: il dato definitivo dei tagliandi venduti nel settore ospiti di Marassi ai tifosi giallorossi sono 577, che supera di gran lunga le presenze fatte segnare recentemente allo Zini di Cremona. C'è da dire che i tifosi della strega potrebbero essere anche di più considerato che alcuni hanno acquistato un biglietto di tribuna. In ogni caso quella di 577 è vera mente una quota incoraggiante per una partita molto sentita contro un avversario di rango qual è la Sampdoria. La strega insomma non sarà affatto sola in questa lontana trasferta ligure e anzi avrà a sostegno il tifo caldo dei suoi tifosi arrivati in massa dal capoluogo sannita, ma anche dai centri del nord, luoghi da cui arrivano quei tifosi del settentrione che aspettano con ansia proprio queste trasferte per sentirsi un attimo a casa. Ora spetta alla squadra fare la sua parte in una sfida che è suggestiva, ma che vale tanto anche per la classifica.