Il senso del dovere di Carmine, Gianni sempre uno di noi. Pasqualina, orgoglio Benevento. Il ricordo del poliziotto e dell'avvocato scomparsi a 54 e 58 anni, premio a operatrice

C'è chi l'ha persa troppo presto e chi ha contribuito a salvarla. E' lo straordinario mistero della vita, sospesa tra il dolore e la disperazione per un affetto che non c'è più e la speranza e la gioia di quanti lottano per conservare anche quella degli altri che spesso la disprezzano, la vita.

E' il senso delle nostre esistenze: frenetiche, talvolta scomposte, alla ricerca di non si sa cosa. Fino a quando il destino, o chiamatelo come volete, bussa alle nostre porte e ci porta via. Come è accaduto al sovrintendente capo della Polizia, Carmine Pagnozzi, e all'avvocato Gianni Forgione. Il primo aveva 54 anni, l'altro 58.

Mancano alle loro mogli, ai loro figli, a coloro che volevano loro bene, verrebbe voglia di dire che non è giusto, come la mancata consapevolezza della nostra fragilità. Contro la quale un antidoto è senz'altro il ricordo. I nomi di Carmine e Gianni sono stati ripetutamente evocati questo pomeriggio presso il Centro Sportivo Cretarossa, a Benevento, nel corso dell'inaugurazione del torneo di calcio a 5 organizzato da Carlo Piccolo, deus ex machina dell'appuntamento, con il patrocinio dell'Ordine degli avvocati e la collaborazione della Procura.

Tante le parole spese dal procuratore Nicola D'Angelo, dal questore Giovanni Leuci e da Maria De Feo, vicario della Prefettura, per sottolineare il valore dell'iniziativa. Costellata anche dal premio 'Cuore d'oro' assegnato a Pasqualina Ruggiero, l'operatrice socio sanitaria dell'ospedale di Sant'Agata dei Goti che qualche mese fa ha salvato un bimbo dal soffocamento. Applausi.

“Gianni, resterai sempre uno di noi nelle aule e sui campi di calcio”: si chiudeva così il messaggio dell'avvocato Fabio Russo, consigliere dell'Ordine, letto dal collega Francesco Capuozzo. Mentre il sostituto commissario Annalisa Marino ha evidenziato il “senso del dovere di Carmine, l'orgoglio con il quale ha portato la divisa della Polizia, la collaborazione stretta con il sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa". Tra i presenti i pm Viviana Vacca e Giulio Barbato, il giudice Pietro Vinetti l'avvocato Roberto Pulcino, della Camera penale.

Inevitabile l'emozione, a tratti amplificata dalle note sulle quali hanno ballato le ragazze della scuola di danza Enjoy di Francesca Madonna. Infine, l'inno d'Italia, senza il fragoroso “sì” che lo chiude. Lo gridiamo noi: sì alla vita.