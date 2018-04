Doppio appuntamento musicale nel week end a Benevento Accademia di Santa Sofia impegnata nel programma “Gli albori del Virtuosismo”

Sabato 21 aprile alle ore 20.30 la Basilica di San Bartolomeo Apostolo ospiterà una nuova esibizione dell’Orchestra da camera Accademia di Santa Sofia, impegnata nel programma “Gli albori del Virtuosismo”.

Il concerto, che sarà eseguito anche venerdì 20 presso il Teatro Diana di Napoli, sarà dedicato al Fai di Benevento e alla Cooperativa sociale “Il Faro”. Questo il programma della serata e i relativi solisti: Giovanni Battesimi, Elegia e Tarantella per contrabbasso e archi - contrabbassista: Gianluigi Pennino; Alessandro Rolla, Divertimento in fa maggiore per viola e archi-violista: Francesco Solombrino; Luigi Bicchierini, Concerto in re maggiore G479 per violoncello e archi -violoncellista: Gianluca Giganti; Francesco Geminiani, Concerto grosso in re minore op. 5 n°12 per 2 violini, viola, violoncello, archi e continuo da “La follia” di Corelli- violini: Marco Serino, Rocco Roggia, viola: Francesco Solombrino, violoncello: Gianluca Giganti, cembalo: Debora Capitanio.

Domenica 22 alle ore 20 la Chiesa di Santa Sofia ospiterà un nuovo evento inserito nel cartellone di “Santa Sofia in Santa Sofia”. Marcello Rotili, Consulente scientifico della Rassegna, aprirà la serata con una conversazione storica dedicata a “I ponti di Benevento”.

Seguirà il concerto “L’alba separa dalla luce l’ombra”, dedicato al sodalizio artistico intercorso tra il compositore Francesco Paolo Tosti e il poeta Gabriele D’Annunzio. In programma il ciclo “Quattro Canzoni di Amaranto” e il poemetto sinfonico “La sera”, eseguito assai raramente e considerato il testamento artistico del compositore abruzzese. L’evento vedrà l’esibizione del mezzosoprano Marcella Parziale e dell’attore Pier Paolo Palma e del pianista Carlo Spettri, che omaggerà il compositore Claude Debussy, di cui ricorrono i cento anni dalla morte, eseguendo Arabesque No. 1 e No. 2.

Redazione Bn