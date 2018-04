Giancarlo Giannini ospite del Social Film Festival ArTelesia Il 2 maggio 2018 alle ore 20,30 presso il teatro De Simone

Sarà Giancarlo Giannini l’ospite d’onore della X edizione del Social Film Festival ArTelesia, Concorso internazionale del Cinema Sociale. Attore tra i più dotati e apprezzati del panorama italiano, Giancarlo Giannini ha alle spalle una splendida carriera, durante la quale ha interpretato un'infinita sequenza di personaggi diversissimi tra loro, grazie alla sua straordinaria versatilità che gli consente di passare dal proletario al boss mafioso, dalla commedia al dramma, utilizzando tutti i dialetti parlati nel nostro Paese.

Al Social Film Festival Giancarlo Giannini si racconterà attraverso le fasi della sua carriera di attore, regista e doppiatore in una serata che si prospetta ricca di sorprese. L’evento, presentato da Pino Strabioli, si svolgerà nella serata del 12 maggio 2018 alle ore 20,30 presso il teatro De Simone e rientra nella tre giorni dedicata al cinema italiano e internazionale alla quale parteciperanno attori e registi dei film presentati al Festival. La kermesse di maggio rappresenta l’epilogo di un progetto che si sviluppa nel corso dell’anno con iniziative ormai consolidate, quali il Social Film Festival School and University, che vede gli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado protagonisti in quanto giurati dei cortometraggi in concorso, e il Drinkorto, che affida la valutazione degli stessi alla Giuria Popolare. Per entrambe le Giurie è stato istituito un premio dedicato mentre sarà la Giuria tecnica a decretare gli altri premi del concorso. Anche quest’anno il Festival, nato nel 2008 da un’idea di un giovane diversamente abile, Francesco Tomasiello, si distinguerà per eleganza e raffinatezza, coniugando la passione per il cinema con importanti temi sociali A breve la pubblicazione del programma e dei film vincitori della X edizione per le diverse sezioni e tematiche.