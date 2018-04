Prorogata la mostra "Benevento Romana" Lo ha ufficializzato il presidente della Provincia Ricci: "Avuto tante richieste dalle scuole"

Il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci comunica diavfer accolto le richieste di numerose Scuiole che intendevano visitare presso la Biblioteca Provinciale “Antonio Mellusi” di Benevento la mostra bibliografica “Benevento Romana”, curata dalla Cooperativa Epsilon ed ha così disposto per la sua proroga per fino al 27 aprile.

La Mostra aveva raccolto nelle scorse settimane un gran numero di visitatori in particolare Allievi di Scuole di ogni ordine e grado; ma alcune prenotazioni non era stato possibile accoglierle e così, anche con la cooperazione della Epsilon, si è potuto protrarre la durata della Mostra che consente di ripercorre la realtà topografica e urbanistica della città romana di Benevento, insieme al profilo storico-istituzionale, facendo ricorso alle prestigiose fonti letterarie presenti in Biblioteca.

La mostra è visitabile negli orari di apertura al pubblico della Biblioteca Provinciale dal lunedì al venerdì 8.30-13; martedì, mercoledì e giovedì anche il pomeriggio, dalle 14.45 alle 17.45.