Unesco in musica International Jazz Day 2018: ci siamo Oltre 16 eventi da Nord a Sud in tutta la penisola

Il 30 aprile, alle ore 18.00, per l'International Jazz Day, i Giovani Unesco Campania presentano Unesco in Musica presso il Teatro San Vittorino di Benevento. L’evento prevede l’esibizione di cinque gruppi di musica d‘insieme del triennio jazz del Conservatorio di Musica Nicola Sala di Benevento, coordinati dal M° Aldo Bassi.

L'iniziativa ha lo scopo di promuovere la musica quale linguaggio universale e strumento di pace, cultura e integrazione fra popoli - tutti valori promossi da Unesco. La volontà, nel sostenere queste iniziative, è quella di diffondere e promuovere l'integrazione sociale e il tema della diversità culturale: la musica si conferma trait d'union tra civiltà ed etnie, abbattendo le differenze e valorizzando le rispettive peculiarità e tratti distintivi.

Unesco in musica si inscrive nel calendario di show e iniziative in programma da Nord a Sud Italia per la Giornata Internazionale del Jazz 2018. Numerosi gli appuntamenti promossi dall'Associazione Giovani per l'Unesco nella sola giornata del 30 aprile: concerti, spettacoli, workshop e presentazioni che faranno risuonare tutta la penisola a ritmo di jazz.

La celebrazione della Giornata Internazionale del Jazz sarà occasione per rilanciare la campagna #veritàpergiulioregeni, sostenuta dall'Associazione Italiana Giovani per l'Unesco già in occasione del Forum Nazionale Italiano svoltosi a Matera a febbraio.

L'evento è organizzato in partnership con I-Jazz e verrà seguito sui social con gli hashtag #jazzday #unescogiovani #jazz4heritage.

L'Associazione Giovani per l'Unesco è composta da oltre trecento giovani tra i 20 e i 35 anni, fra cui studenti, ricercatori, artisti, professionisti, manager e imprenditori. Costituitasi nel 2015 come Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco con l’obiettivo di supportare le attività della Commissione nel campo dell’educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione, all’inizio del 2018 l’Associazione si è dotata di un nuovo statuto e ha elaborato un programma di lavoro pluriennale ancora più ambizioso.

L’Associazione, presieduta da Paolo Petrocelli, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento da parte del Direttore Generale dell’Unesco per essere una delle migliori buone pratiche giovanili a livello mondiale, oggi è la più grande organizzazione giovanile italiana per l’Unesco. I-Jazz nata nel 2008, l’associazione nazionale I-Jazz raccoglie alcuni dei più noti e seguiti festival jazz italiani. Ad oggi associa 40 festival per un totale di 4.500 concerti e 6700.000 spettatori.

La Giornata Internazionale del Jazz - Dal 2012, in tutto il mondo, il 30 aprile è la Giornata Internazionale del Jazz. Un’iniziativa istituita dalla Conferenza generale Unesco per promuovere la pace e il dialogo tra le nazioni. Un punto importante per il jazz, riconosciuto come genere musicale che contribuisce alla crescita del dialogo interculturale e alla diffusione della tolleranza.

Redazione Bn